В Казгордуме не стали рассматривать предложение об отмене QR-кодов

На сегодняшней сессии Казанская городская Дума не стала рассматривать поступивший от одной из фракций вопрос по отмене QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Вопрос требует тщательной проработки и анализа специалистов, в том числе и Роспотребнадзора, отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Перед стартом заседания от представителя КПРФ поступило предложение включить в повестку дня подготовку обращения Казгордумы в адрес Правительства РТ об отмене QR-кодов в общественном транспорте и общественных пространствах города. Однако большинство депутатов решили отклонить эту инициативу.

«Эти требования реализуются в рамках постановления Правительства РТ и рекомендаций регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Поэтому вопрос нужно рассмотреть на комиссиях, изучить и заслушать мнение коллег из медицины, Роспотребнадзора. И потом уже вносить на рассмотрение», — подчеркнул Ильсур Метшин.

При этом мэр добавил, что вопрос с QR-кодами является острым и обсуждаемым в обществе. Однако главная цель ограничений — сохранение здоровья и жизни людей, поэтому тема требует максимально взвешенного отношения, заключил он.