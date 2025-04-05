В КазГИК прошел гала-концерт конкурса «Весенние проталины»

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Сегодня, 5 апреля, в Казанском государственном институте культуры состоялись гала-концерт и церемония награждения победителей IX Международного конкурса вокально-хорового и музыкального творчества «Весенние проталины», посвященного Году защитника Отечества.

Конкурс объединил артистов вокально-хорового и композиторского искусства из районов и городов Татарстана, а также из Москвы, Башкортостана, Марий Эл, Московской, Белгородской, Кемеровской, Смоленской, Курганской, Курской, Кировской, Новосибирской и Свердловской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Приняли в нем участие и представители Туркменистана, Узбекистана, Грузии, Азербайджана и Китая.

Декан факультета Высшей школы искусств КазГИК Эльвира Галиуллина подробно объяснила миссию и идеи конкурса.

«Мы хотим, чтобы молодежь знала народное творчество, наш репертуар. Все-таки в преддверии Дня Победы это особенно актуально. Такие конкурсы – это возможность общения между руководителями, передачи опыта друг другу. Мы наблюдаем за выступающими детьми, как они растут на наших конкурсах, потом они даже становятся нашими студентами», – подчеркнула она.

Галиуллина также обратила внимание на культурное взаимодействие с другими странами. «Творчество не имеет какой-то политической подоплеки. Если бы у нас была такая возможность обмена нашего творчества с культурой [любого] другого народа, мы бы это приветствовали», – заметила педагог.

Гала-концерт начался с выступления ансамбля «Лада». Потом выступили дуэт «Лазоревый цвет», хоры «Соловушки» и Motus Vox, сольные исполнители Матвей Носов, Карим Усманов, Алия Багаутдинова.

Член жюри – доцент кафедры хорового и народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Наумкин пожелал всем участникам конкурса удачи и указал на большое мастерство концертмейстеров и дирижеров.

Выступление музыкальных коллективов завершилось награждением победителей конкурса в номинациях: «Хоровое пение», «Академический вокал», «Народный вокал» и «Эстрадный вокал».

Гран-при завоевал ансамбль «Лада» Свердловского колледжа искусств и культуры (город Екатеринбург).

В 2025 году будет праздноваться 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, текущий год в России и Татарстане объявлен Годом защитника Отечества.