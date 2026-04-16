СВО 16 апреля 2026 15:00

В КазГИК пройдет показ фильма о СВО

В Казанском государственном институте культуры состоится общественный показ полнометражного документального фильма «Голоса из колыбели» о специальной военной операции, а также специалистов из Татарстана, работающих на СВО, сообщили в пресс-службе КазГИК.

По информации института, картина снята творческой группой на территориях Лисичанска и Рубежное под руководством доцента кафедры режиссуры кино и телевидения, режиссера Алексея Барыкина, номинированного на Государственную премию Республики Татарстан.

Показ пройдет 16 апреля в 18:00 в концертном зале КазГИК в рамках мероприятий, посвященных присуждению Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая.

Фильм снимался три года в прифронтовых городах Лисичанск и Рубежное. Лента представляет собой документальную хронику событий, рассказывающую о жизни мирных граждан, а также специалистов из Татарстана, работающих в зоне СВО.

