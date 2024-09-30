В «Казэнерго» заявили о полной готовности к отопительному сезону

Инфраструктура АО «Казэнерго» на данный момент полностью готова к новому отопительному сезону. Гидравлические испытания тепловых сетей выполнены на 100%. Об этом на деловом понедельнике рассказал гендиректор организации Фанис Нурмухаметов.

«Все запланированные работы выполняются в строгом соответствии с утвержденными графиками. Мы понимаем, что наша главная задача – обеспечить в полном объеме подготовку к отопительному сезону, и мы это делаем», – подчеркнул докладчик.

Он также напомнил, что в 2023-2024 годах «Казэнерго» приняло участие в программе модернизации коммунальной инфраструктуры. За два года затраты на ее реализацию составили 334 млн рублей, в том числе 150 миллионов рублей привлекли за счет федеральных средств.

Летом специалисты отремонтировали более 11 км коммуникаций, 22 здания котельных и восемь дымовых труб. В котельных обновили 107 единиц технологического оборудования, провели ремонт девяти котлов, заменили три котла на улицах Олонецкого, Зеленой, Ершова. Ведутся работы по замене еще двух котлов на улицах Аделя Кутуя и Музыкальной.

Нурмухаметов также рассказал, что АО «Казэнерго» обеспечивает теплом и горячей водой около 25% объектов города, включая 2006 многоквартирных домов и 489 объектов образования и здравоохранения. Предприятие обслуживает 127 котельных, 27 центральных тепловых точек и 702 км тепловых сетей. В 67 котельных и центральных тепловых пунктах технологические процессы полностью автоматизированы.