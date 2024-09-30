В «Казэнерго» заявили о полной автоматизации управления наружным освещением

АО «Казэнерго» достигло 100% уровня автоматизации управления наружным освещением. Это более 130 тысяч светоточек и 3,5 тысячи километров сетей, питающих их. Об этом на деловом понедельнике рассказал гендиректор организации Фанис Нурмухаметов.

«Диспетчер видит на мониторе компьютера все пункты включения и их состояние, наличие напряжения, токовые нагрузки, исправность линий или аварийное отключение. Это позволяет оперативно реагировать и устранять аварийные ситуации, что положительно сказывается на безопасности наших жителей», - подчеркнул докладчик.

«Казэнерго» принимает участие в реализации программы «Наш двор». В 2024 году специалисты установили более 3 тыс. опор и 4 тыс. светильников в 258 дворах многоквартирных домов. На эти цели из бюджета было выделено порядка 300 миллионов рублей.

«При реализации мероприятий по формированию современной городской среды на территории Республики Татарстан в Казани в 2024 году установлено 875 светоточек и проложено 26 километров кабеля. В рамках программы ремонта уличной дорожной сети в Казани в этом году установлена 441 опора, 621 светильник», - добавил Фанис Нурмухаметов.