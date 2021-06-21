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Ру Тат
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21 июня 2021  11:10
Марат Ишкильдин

В каждом районе Казани появятся детсады для детей с ограниченными возможностями здоровья

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В каждом районе Казани планируют разместить дошкольные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал мэр Ильсур Метшин.

«Мы договорились с руководством, нашими коллегами, главами районов, что в каждом районе мы подыщем специальные места [под дошкольные учреждения для детей с особенностями развития]», — сказал Метшин. 

Благодаря новым детсадам родителям детей с ОВЗ не придется ездить из одного конца города в другой. 

«Поставим себе такую задачу за 3-4 года иметь не только в каждом районе такое детское дошкольное учреждение, но и несколько по месту жительства», — отметил мэр. 

Градоначальник поручил руководителям районов найти место для новых учреждений, а исполкому — заняться вопросом подготовки воспитателей для таких детсадов.

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