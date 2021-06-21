В каждом районе Казани появятся детсады для детей с ограниченными возможностями здоровья

В каждом районе Казани планируют разместить дошкольные учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал мэр Ильсур Метшин.

«Мы договорились с руководством, нашими коллегами, главами районов, что в каждом районе мы подыщем специальные места [под дошкольные учреждения для детей с особенностями развития]», — сказал Метшин.

Благодаря новым детсадам родителям детей с ОВЗ не придется ездить из одного конца города в другой.

«Поставим себе такую задачу за 3-4 года иметь не только в каждом районе такое детское дошкольное учреждение, но и несколько по месту жительства», — отметил мэр.

Градоначальник поручил руководителям районов найти место для новых учреждений, а исполкому — заняться вопросом подготовки воспитателей для таких детсадов.