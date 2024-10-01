В каждой взрослой поликлинике Татарстана откроется кабинет гериатра

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До конца 2024 года запланировано открытие 84 кабинетов врачей-гериатров по всему Татарстану. Такие кабинеты должны появиться в каждой взрослой поликлинике, сообщил сегодня на брифинге в Казани главный внештатный специалист-гериатр, главный врач госпиталя для ветеранов войн Ильдар Фахрутдинов.

«Планируем открыть кабинеты гериатров в каждой взрослой поликлинике, хотя целевой показатель, который дает нам Москва, — 47 кабинетов. В настоящее время открыт 61 кабинет», — сказал он.

Гериатр — врач, который учитывает особенности организма пожилых людей и назначает адекватную терапию для улучшения качества и продолжительности жизни. За девять месяцев врачи-гериатры приняли более 20 тыс. пациентов по всей республике.

В настоящее время в Татарстане открыты шесть кабинетов памяти. Головной центр находится в Межрегиональном клинико-диагностическом центре, три кабинета работают в межрайонных центрах по республике, еще два — в госпиталях для ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах.