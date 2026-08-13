В каждой школе России до 1 сентября создадут комиссию по урегулированию споров

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В каждой школе России до 1 сентября будет создана комиссия по урегулированию споров. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в видеообращении к участникам первого августовского совещания педагогических работников, которое прошло сегодня в Набережных Челнах.

«В каждой школе должна быть создана комиссия по урегулированию споров. Там, где она еще не создана, просьба до 1 сентября ее организовать. Деятельность комиссии регулируется нормативно-правовыми актами, принимаемыми в каждом регионе», – заявил он.

Кравцов добавил, что новые проекты стартуют в системе дошкольного образования. Так, в рамках Года дошкольного образования с 1 сентября в детских садах России начнется реализация проектов «Орлята-дошколята» и «Добрые игры». Они направлены на привлечение большего внимания родителей к воспитанию.

Проект «Добрые игры» призван готовить ребенка к постепенному вхождению в учебную деятельность. Это аналог «Разговоров о важном» в школах.