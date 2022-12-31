«В каждой семье желают друг другу счастья»: Путин поздравил Минниханова с Новым годом

Глава российского государства Владимир Путин направил поздравительную открытку Президенту Татарстана Рустаму Минниханову по случаю наступающего Нового года.

«В эти светлые, праздничные, всеми любимые дни в каждом доме, в каждой семье люди желают друг другу счастья, удачи, осуществления намеченных планов. Пусть наступающий 2023 год станет благополучным для Вас и Ваших близких. Желаю доброго здоровья и успехов», – говорится в тексте поздравления.