«В каждой деревне есть изюминка»: в «Татмедиа» подвели итоги фотоконкурса «Безнең авыл»

Фото: © Ранис Шайдуллин

На пресс-конференции в «Татмедиа» подвели итоги фотоконкурса « Безнең авыл» («Мир татарской деревни») и наградили победителей. Организаторами конкурса выступили интернет-портал «Миллиард.Татар» и Институт истории имени Шигабутдина Марджани Академии Наук Татарстана.

«Идея конкурса востребована, потому что «авыл» («деревня») — это наши истоки, корни. Такие конкурсы действительно нужны и, может быть, мы даже недостаточно их проводим. Татарстан и соседние регионы, где проживают наши соплеменники, богаты традициями, интересной архитектурой. Нужно показывать и рассказать об этом, потому что это все предмет нашей гордости», — рассказал заместитель генерального директора АО «Татмедиа» Ринат Билалов.

Конкурс проходил с 8 августа до 30 сентября и получил «живой отклик». За этот период участники прислали более 300 фотографий. Среди работ было также около 20 видеороликов — для них была организована отдельная номинация.

«Это невероятный результат, такого мы не ожидали. Помимо Татарстана, нам присылали работы из Башкортостана, Пермского края, Пензенский области и Нижнего Новгорода. Больше всего работ мы получили из Арского, Бавлинского и Актанышского районов», — рассказал участник проекта «Миллиард.Татар» Ильгизар Вахитов.

Призовой фонд конкурса составил 9,5 тысяч рублей. Первое место — 5 тысяч рублей (Ранис Шайдуллин), второе место — 3 тысячи рублей (Ильяс Салихов) и третье место — 1,5 тысячи рублей (Ясмина Камалетдинова). Победитель в видео-конкурсе (Алина Камалова) получил «умную колонку». Также работы победителей пополнят фотобанки онлайн-карт и интернет-энциклопедий.

«Хочется отметить работу, которая проводилась совместно с "Татмедиа" и сотрудниками Института истории, по отбору и анализу этих фотографий. Вклад этих фотографий имеет очень большое значение и ценность. Мы видим на них не только памятники истории и культуры, но и обратную сторону — того, кто стоит за объективом», — поделился ученый секретарь Института истории Алексей Бушуев.

За каждой фотографией прячется история. Так, например, на фотографиях Ясмины запечатлено село Верхний Такермен — родные места ее прабабушки, поэтессы Гульшат Зайнашевой. Ильяс Салихов отправил на конкурс часть своего архива, который он собирал с юности во время вело-прогулок по Татарстану.

Среди жюри конкурса были не только историки, но и представители СМИ, в первую очередь фотографы. С профессиональной точки зрения работы оценил заслуженный работник РТ, фотограф Рамиль Гали (Галиев).

«Качество [фотографий] замечательное. Некоторые работы выполнены на высочайшем уровне. Рассматривая эти фотографии, я увидел, насколько красивы наши деревни, наш Татарстан. Для себя я еще отметил, что в каждой деревне есть свои уникальные вещи. В каждой деревне есть своя изюминка», — отметил Рамиль Гали.