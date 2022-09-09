В казахстанском городе Семей хотят установить памятник Герою Мусе Джалилю

Фото: Арслан Минвалеев / «Татар-информ»

В городе Семей в Казахстане могут установить памятник Герою Советского Союза Мусе Джалилю, сейчас этот вопрос изучается, сообщил вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев. На официальном открытии конференции «Татары Прииртышья: история и современность» он напомнил, что в Семее уже есть памятник Габдулле Тукаю и улица Джалиля.

«Недавно мы приехали в Кокшетау на открытие памятника Мусе Джалилю, и посетили возможное место установки памятника Мусе Джалилю в Семее. Надеемся, что городские власти окажут поддержку. Понятно, что нужно соблюсти все протокольные мероприятия. Но открытие памятника — это большое уважение к истории и к народам. Ценой Великой Отечественной войны стало больше 27 миллионов погибших», – сказал Шайхразиев .

Татары сыграли большую роль в жизни казахского народа, считает заместитель акима города Семея Айдар Садырбаев. «Наша история глубоко взаимосвязана, пересекается, делить между собой нам нечего. Мы знаем, что казахстанская интеллигенция училась в Казани, и татары сыграли свою роль во время становления казахского государства», – заявил Садырбаев. Он также призвал «ценить то, что было пережито старшим поколением» и противостоять тому, что «история переписывается на чей-то субъективный лад».

«Мы беспрепятственно пересекаем границы, гостим друг у друга. Поздравляю с праздником Сабантуй. Бик зур рэхмэт!» – сказал Садырбаев.