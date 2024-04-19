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Политика 19 апреля 2024 20:39

В Казахстане запретили продажу и рекламу вейпов

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В Казахстане запретили продажу и распространение вейпов. Соответствующий закон подписал Президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.

Новация установила запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них и на их рекламу (вводится в действие по истечении 60 дней после официального публикации).

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