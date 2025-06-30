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Общество 30 июня 2025 16:33

В Казахстане запретили носить в общественных местах одежду, скрывающую лицо

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил закон, вводящий запрет на ношение одежды, затрудняющей идентификацию личности. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Запрет касается ношения предметов одежды, закрывающих лицо, в общественных местах. Эта мера направлена на укрепление общественной безопасности и профилактику правонарушений.

Ограничение не будет распространяться на ситуации, когда закрытие лица необходимо по закону: при выполнении служебных обязанностей, в медицинских целях, из-за погодных условий и в других обоснованных случаях.

#запрет #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев
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