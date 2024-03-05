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В Казахстане выпустят сборник народных казахских сказок на татарском языке
В Казахстане в этом году выпустят сборник народных казахских сказок на татарском языке. Об этом сообщил председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов.
«Думаю, это будет интересно юным читателям Татарстана», — сказал парламентарий на встрече с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным в Казани.
Кошанов добавил, что скоро в центре Казани будет установлен памятник казахстанскому писателю и поэту Абаю Кунанбаеву.
По его мнению, эти мероприятия сблизят молодежь Татарстана и Казахстана. «Сегодня важно передавать подрастающему поколению наши культурные ценности», — убежден председатель Мажилиса.
Он также заметил, что татарский народ интересуется историко-культурным наследием Казахстана.
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