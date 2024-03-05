В Казахстане выпустят сборник народных казахских сказок на татарском языке

В Казахстане в этом году выпустят сборник народных казахских сказок на татарском языке. Об этом сообщил председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан Ерлан Кошанов.

«Думаю, это будет интересно юным читателям Татарстана», — сказал парламентарий на встрече с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным в Казани.

Кошанов добавил, что скоро в центре Казани будет установлен памятник казахстанскому писателю и поэту Абаю Кунанбаеву.

По его мнению, эти мероприятия сблизят молодежь Татарстана и Казахстана. «Сегодня важно передавать подрастающему поколению наши культурные ценности», — убежден председатель Мажилиса.

Он также заметил, что татарский народ интересуется историко-культурным наследием Казахстана.