В Казахстане в действиях крупных продавцов СПГ выявили признаки ценового сговора

В Казахстане в действиях крупных продавцов сжиженного газа (СПГ) обнаружили признаки ценового сговора. Об этом сообщает Sputnik Казахстан, ссылаясь на Агентство по защите и развитию конкуренции страны.

«В действиях крупных продавцов сжиженного газа в Казахстане установлены признаки ценового сговора», — передает РИА Новости.

В начале 2021 года жители республики вышли на массовые митинги из-за двукратного повышения цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства, был принят ряд мер, но протестные акции не завершились, наоборот, участились столкновения с силовиками.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и заявил, что будет действовать «максимально жестко». Накануне в республике начал действовать режим чрезвычайного положения. Глава страны обратился к лидерам других государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу.