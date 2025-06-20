В Казахстане стартовал конкурс моделей на тему «Этномода тюркского мира»

Сегодня, 20 июня, в казахстанском Актау, ставшем культурной столицей тюркского мира 2025 года, стартовал I Международный конкурс моделей Model Cup 2025 с темой «Этномода тюркского мира».

Конкурс продлится до 23 июня. Он призван познакомить с богатейшей историей и культурой тюркских народов и способствовать дальнейшему развитию тюркской культуры. Также мероприятие должно поддержать начинающих и опытных моделей, модельные школы, агентства и театры моды.

Предусмотрены следующие возрастные категории: Little (6–10 лет), Junior (11–14 лет), Teen (15–18 лет), Youth (19–25 лет) и Professional (25+ лет). От каждой страны в каждой возрастной категории могут принять участия два человека (мужчина и женщина).

В первый день конкурса помимо церемонии открытия прошли презентации стран-участниц. Каждая из делегаций представила десятиминутный фильм о своем государстве. Также состоялось представление моделей по категориям.

Второй день станет конкурсным. Он будет включать три тура: дефиле, фотопозирование и дефиле free-style на тему «Этномода тюркского мира».

В третий день будет организован показ дизайнерской коллекции одежды и состоится награждение победителей.

Фото и видео предоставлены участниками конкурса.