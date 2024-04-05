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Из-за призывов к беспорядкам казахским журналистам Радио «Свобода»* не дали аккредитацию
Из-за призывов к беспорядку казахским журналистам Радио «Свобода»* отказали аккредитации
Министерство иностранных дел Казахстана отказало в аккредитации ряду журналистов радио «Азаттык»*, передает KZ24.news. Отказ в аккредитации журналистов объясняется нарушениями законодательства страны в области средств массовой информации.
Как пояснил спикер сената РК Маулен Ашимбаев, к действиям подтолкнули высказывания журналистов об изменении конституционного строя, призывы к беспорядкам и осуществлению действий, которые несут угрозу национальной безопасности.
«Да, свобода слова должна быть, но я считаю, что высказывания или действия, ведущие к угрозе общественной безопасности или нарушению законов в любом случае должны быть исключены», – отметил в интервью профессор Казахского национального педагогического университета имени Абая Аман Ибрагимов.
Он также затронул вопрос сохранения культурной идентичности и искажения исторической правды в СМИ. Важно, чтобы граждане знали свою историю и анализировали предоставленную информацию, отмечает ученый.
«В свою очередь уважение идентичности народа должно быть в приоритете для СМИ», – указал он.
В завершение Аман Ибрагимов добавил, что правоохранительные органы должны вмешиваться в случаях, когда СМИ угрожает общественной безопасности в стране.
*Признано в РФ СМИ-иноагентом
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