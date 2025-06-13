В Казахстане проходит I Центральноазиатский финансово-банковский форум «Банки и финтех»

Фото предоставлено Генконсульством Казахстана в Казани

В Акмолинской области Казахстана, в отеле Rixos Borovoe на территории курорта «Боровое», с 12 по 14 июня проходит I Центральноазиатский финансово-банковский форум «Банки и финтех-2025» (ЦАФБФ-2025). Об этом «Татар-информу» рассказали в Генеральном консульстве Казахстана в Казани.

Организатором мероприятия выступает Ассоциация банков Республики Казахстан при участии банковских ассоциаций Центральной Азии и при поддержке MasterCard, Банка ЦентрКредит, BCC Invest и Совета банковских ассоциаций тюркских государств. Делегатами от России стали председатель правления «Банка Казани» Олег Бачурин и почетный консул Казахстана в Набережных Челнах Равиль Канцеров.

Фото предоставлено Генконсульством Казахстана в Казани

Форум стал масштабной международной площадкой для профессионального диалога представителей финансово-банковской сферы стран Центральной и Юго-Восточной Азии, СНГ, ШОС, БРИКС и ЕС. Его участниками стали около 200 представителей банков, финтех-компаний, государственных структур и международных финансовых институтов из более чем 20 стран.

Ключевыми целями форума определены содействие цифровой трансформации банковского сектора и развитие интеграционного сотрудничества между заявленными странами и организациями. Программа форума охватывает широкий спектр актуальных тем: цифровизация банковских услуг, кибербезопасность, искусственный интеллект в финансах, новые форматы финтех-взаимодействия, трансграничные платежи, развитие исламского банкинга, ESG-стандарты и инвестиционные перспективы, а также многое другое.

Пленарные заседания и тематические секции, такие как «Банки и финтех», «МФЦА: возможности и перспективы», «Цифровизация платежных услуг», «Искусственный интеллект в финансовой сфере», призваны объединить лидеров отрасли – от представителей национальных банков и крупных финтех-компаний до международных организаций и стартапов.