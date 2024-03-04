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В Казахстане произошло крупное землетрясение магнитудой 6.1 балла
В 31 километре от Алма-Аты было зафиксировано землетрясение магнитудой 6.1 балла, сообщает РИА Новости.
Подземные толчки в Казахстане фиксировались в районе 11 часов по Алматинскому времени.
В городе незамедлительно был запущен сирено-звуковой сигнал и перехват радио- и телеканалов.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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