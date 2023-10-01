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В Казахстане по техническим причинам отменили концерты Максима Галкина*
Выступления шоумена Максима Галкина* (объявлен в РФ иностранным агентом) в Астане и Алматы, которые должны были состояться 8 и 9 октября соответственно, отменены. Организаторы ссылаются на технические причины.
В частности, Центральный концертный зал Qazaqstan в Астане проинформировал, что отменяет все мероприятия с 4 по 10 октября из-за проведения «технических работ на сетях водопровода».
В свою очередь Дворей Республики в Алматы заявил в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) об отмене концертов на две недели начиная с 1 октября вследствие «аварийного состояния механики сцены».
Сам Максим Галкин* в социальной сети Instagram (также принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) предложил помочь концертным площадкам с ремонтом, удивившись синхронному возникновению проблем с водопроводом и механикой сцены.
«Если переносить концерты, то не дадут ли залы сразу же на другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить и канализацию на эти даты?» — написал юморист.
*Признан(а) в РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
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