В Казахстане опровергли слухи о продаже вооружения Великобритании для поставок на Украину

Сведения о том, что Великобритания приобрела у Казахстана военную технику для поставок Украине, распространенная в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом сказано на портале stopfake.kz, созданном при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана в целях борьбы с фейками.

«Сделка якобы осуществляется при посредничестве компании „Техноэкспорт“, а договор на сумму в 46 млн долларов был заключен 16 июля 2022 года», — сказано в сообщении. Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана обратили внимание на то, что данная компания за последние два года не обращалась за лицензией, разрешающей экспорт боеприпасов и военной техники.

Ранее в казахстанском сегменте интернета появилась информация о том, что Великобритании закупила снаряды для гаубиц Д-20 и Д-30, ракеты для БМ-21 «Град», БТР-4 и боеприпасы, предназначенные для минометов и ПТРК «Конкурс». В ведомстве отметили, что разрешений на поставки такого вооружения не выдавалось.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции и оказывать военную помощь киевскому режиму.