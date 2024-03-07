В Казахстане опровергли переговоры с Украиной о закупке российской военной техники

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Казахстан не ведет переговоры с «Укрспецэкспортом» о закупке российской военной техники для Вооруженных сил Украины. Об этом казахстанское Министерство обороны заявило в своем Telegram-канале.

Появившуюся в СМИ и социальных сетях информацию в военном ведомстве центральноазиатской страны назвали не соответствующей действительности. Там напомнили, что с 2022 года в Казахстане введен запрет на экспорт вооружения и военной техники.

«Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации», — заключили в Минобороны.

Upd. (18.58): Ранее РИА Новости со ссылкой на анонимный информированный источник заявило, что «Укрспецэкспорт» якобы ведет переговоры с Казахстаном о приобретении российской военной продукции для нужд ВСУ.

«Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO Navico, BSKey company, TOO „ИГТ“, ИА „Сыздыков Т. С.“», — поделился собеседник агентства деталями, достоверность которых трудно проверить.

Представители одной из упомянутых компаний, NavyCo, заявили казахстанскому изданию Orda, что это «наглая клевета».

«В этой статье даже название нашей фирмы неправильно написали <...>. Мы таких поставок не планировали, мы их не осуществляем и не будем осуществлять», — подчеркнули в фирме.

Стоит отметить, что в феврале прошлого, 2023 года Минобороны Казахстана уже опровергало поставки оружия Украине, а в апреле — России.