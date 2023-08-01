В Казахстане на «Дне поля» представили автотехнику из Татарстана

В Казахстане прошла специализированная выставка «День поля» — «Jana Dala / Green Day-2023» — одно из значимых событий агропромышленного комплекса республики. КАМАЗ стал одним из участников мероприятий, представив гостям свою автотехнику, сообщает пресс-служба компании.

Автогигант презентовал самосвал-зерновоз на шасси КАМАЗ-6520 и трехосный самосвал-тягач с «крупнокубовой» грузовой платформой КАМАЗ-45143.

Первая модель используется в составе автопоезда в сельском хозяйстве. Объем ее кузова составляет 30 кубометров — он предназначен для перевозки всех видов зерновых культур.

КАМАЗ-45143 ориентирован на перевозку сыпучих грузов по дорогам любых категорий и в полевых условиях. Автомобиль применяется для транспортировки минеральных удобрений, различных видов сельхозпродукции и сыпучих стройматериалов (кроме скальных пород и булыжника).

Фото: пресс-служба КАМАЗа.