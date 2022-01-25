В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии

В Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане сегодня произошло массовое отключение электроэнергии. Все три страны подключены к единой электросети.

В Алма-Ате электричество в части районов города пропало утром. Впрочем, в некоторых домах уже восстановили подачу электроэнергии, сообщает РБК со ссылкой на местного жителя.

По информации издания Orda, электричества нет и в других регионах юга Казахстана — Шымкенте, Таразе, Туркестанской области.

В Кыргызстане оказалась обесточена большая часть столицы страны Бишкека. Также нет света во втором по величине городе Оше и ряде других городов. При этом в Бишкеке нет отопления, а в некоторых районах — и воды. Кроме того, отключились банкоматы и терминалы для безналичной оплаты в магазинах, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

В Узбекистане, по данным Министерства энергетики страны, свет отключился в Ташкенте, Фергане и Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Кашкадарьинской областях.