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Политика 13 апреля 2024 13:59

В Казахстане из-за наводнения отменен международный форум «Астана»

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Из-за последствий наводнения в Казахстане отменен международный форум «Астана». Об этом заявил сегодня Президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Событие должно было пройти 13-14 июня.

«В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений, и оказания помощи гражданам страны, мною принято решение отменить проведение Международного форума», — написал глава государства в соцсети X.

Токаев заявил, что следующий форум пройдет в 2025 году, и попросил участников отнестись к ситуации с пониманием.

#Казахстан
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