В Казахстане из-за наводнения отменен международный форум «Астана»

Из-за последствий наводнения в Казахстане отменен международный форум «Астана». Об этом заявил сегодня Президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Событие должно было пройти 13-14 июня.

«В связи с беспрецедентным наводнением в Казахстане и необходимостью экономии финансовых средств для ликвидации последствий масштабных разрушений, и оказания помощи гражданам страны, мною принято решение отменить проведение Международного форума», — написал глава государства в соцсети X.

Токаев заявил, что следующий форум пройдет в 2025 году, и попросил участников отнестись к ситуации с пониманием.