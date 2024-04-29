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В Казахстане часть изъятых у олигархов 90 млн долларов направят на борьбу с паводками
Комиссия по возврату незаконных активов при Правительстве Казахстана обратила в доход государства свыше 40 млрд тенге (примерно 90 млн американских долларов, или 8,3 млрд рублей) олигархов, которые ранее приобрели активы незаконным путем. Об этом сообщается в Telegram-канале кабинета.
Речь идет о более чем 38 млрд тенге денежных средств и бизнес-центре в столице страны Астане стоимостью 2 млрд тенге. «Возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков», — отмечает пресс-служба Правительства.
Кроме того, комиссия во главе с Премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым одобрила подписание инвестиционных соглашений на 7 млрд тенге. В соответствии с ними лица, попавшие под действие закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов», должны построить два инфраструктурных объекта — в Астане и Шымкенте.
«Работа по возврату активов — это прямая реализация политики главы государства [Касым-Жомарта Токаева] по восстановлению социальной справедливости», — подчеркнул Премьер.
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