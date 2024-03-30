В Казахстане более 10 тыс. человек эвакуированы из-за паводка

Более 10 тысяч жителей Казахстана, из которых почти половина дети, эвакуированы из-за паводка. Меры приняты в семи областях, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС республики.

«В Туркестанской, Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Улытауской и Абайской областях спасено и эвакуировано 10 587 человек, из них 5 101 детей. В пунктах временного размещения находятся 5 497 человек, из них 1 739 детей в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Абайской областях», — отмечается в сообщении.

К спасательной операции привлечены более 6 тысяч человек, 2 тысячи единиц техники и 12 воздушных судов.

Как сообщает пресс-служба Президента Казахстана, Касым-Жомарт Токаев на оперативном совещании раскритиковал действия Правительства и акимов, обвинив их в халатности и непрофессионализме. Первому вице-премьеру Роману Скляру и министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову сделан строгий выговор, а акимам ряда областей – предупреждение о неполном служебном соответствии.

«Президент выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь», — говорится в телеграм-канале казахстанского Правительства.