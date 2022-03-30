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Спорт
30 марта 2022  10:47
Дамир Садриев

В Казахстане 28-летний хоккейный тренер заплатит за избиение ребенка 8 тысяч рублей

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В Казахстане хоккейный тренер павлодарского «Иртыша» Вячеслав Писегов получил штраф за избиение 12-летнего игрока своей команды. Об этом сообщает Sputnik.kz.

По информации источника, 11 марта 2022 года в раздевалке здания ледового дворца города Актобе 28-летний хоккейный специалист Вячеслав Писегов нанес удары по двенадцатилетнему ребенку.

Вину правонарушителя доказали судебная медицинская экспертиза, а также показания свидетелей. Суд оштрафовал Писегова на 45 945 тенге (8349 рублей). 

При этом сообщается, что в суде тренер вины не признал, объяснив это тем, что лишь высказался в грубой форме в адрес хоккеиста. 

#хоккей
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