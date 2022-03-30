В Казахстане 28-летний хоккейный тренер заплатит за избиение ребенка 8 тысяч рублей

В Казахстане хоккейный тренер павлодарского «Иртыша» Вячеслав Писегов получил штраф за избиение 12-летнего игрока своей команды. Об этом сообщает Sputnik.kz.

По информации источника, 11 марта 2022 года в раздевалке здания ледового дворца города Актобе 28-летний хоккейный специалист Вячеслав Писегов нанес удары по двенадцатилетнему ребенку.

Вину правонарушителя доказали судебная медицинская экспертиза, а также показания свидетелей. Суд оштрафовал Писегова на 45 945 тенге (8349 рублей).

При этом сообщается, что в суде тренер вины не признал, объяснив это тем, что лишь высказался в грубой форме в адрес хоккеиста.