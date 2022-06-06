В «Казаньоргсинтезе» рассказали о новом полиэтилене для производства пищевой упаковки

«Казаньоргсинтез» (входит в группу «СИБУР») усовершенствовал производство марки полиэтилена, необходимой для производства упаковки компанией «Данафлекс», что позволило импортозаместить материалы и компоненты из Европы.

Начальник цеха №2005 завода полиэтилена высокого давления «Казаньоргсинтеза» Алексей Сычев сообщил журналистам, что эта марка полиэтилена была специально разработана для «Данафлекса». По его словам, она абсолютно безопасна для здоровья и может использоваться для упаковки любых пищевых продуктов. До этого производитель использовал полимеры импортного производства.

«У этой марки достаточно высокий потенциал. Мы будем и дальше развивать ее технологические свойства», — отметил Алексей Сычев, отвечая на вопрос о планах работы по импортозамещению.

Представитель «Казаньоргсинтеза» также добавил, что помимо «Данафлекса» у компании имеется широкий спектр потребителей полиэтилена.

В СИБУРе заметили, что сотрудничество с компанией «Данафлекс» позволит не только повысить эффективность производства клиента в условиях текущих ограничений на импорт, но и распространить совместный опыт на других производителей упаковки. Благодаря экспертизе научно-исследовательского центра «СИБУР ПолиЛаб» компания готова в кратчайшие сроки разрабатывать новые марки и подстраивать уже имеющиеся упаковочные решения под потребности клиентов.