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В казанскую школу вызвали полицейских из-за ученика, который пришел с ножом
Учителям казанской школы №39 сегодня пришлось вызвать полицию из-за ученика, который принес на уроки нож.
Как стало известно «Татар-информу», ученик третьего класса каким-то образом пронес в школу нож. На перемене он вытащил его. По информации источника агентства, у ребенка не было злого умысла, он просто решил похвастаться ножом перед одноклассниками.
Тем не менее сверстники испугались и рассказали учителям, те вызвали полицию.
С ребенком беседуют инспекторы по делам несовершеннолетних, нож у него изъяли.
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