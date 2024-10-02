В казанскую школу вызвали полицейских из-за ученика, который пришел с ножом

Учителям казанской школы №39 сегодня пришлось вызвать полицию из-за ученика, который принес на уроки нож.

Как стало известно «Татар-информу», ученик третьего класса каким-то образом пронес в школу нож. На перемене он вытащил его. По информации источника агентства, у ребенка не было злого умысла, он просто решил похвастаться ножом перед одноклассниками.

Тем не менее сверстники испугались и рассказали учителям, те вызвали полицию.

С ребенком беседуют инспекторы по делам несовершеннолетних, нож у него изъяли.