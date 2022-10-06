В казанскую колонию пытались провезти 19 телефонов в баллоне с пропаном

Сотрудники УФСИН пресекли попытку провезти в казанскую колонию №2 19 сотовых телефонов и 9 сим-карт. Все это обнаружили в баллоне из-под пропана во время осмотра «ГАЗели», въезжавшей на территорию учреждения.

В УФСИН России по РТ началась проверка по этому случаю. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с начала этого года сотрудники УФСИН России по РТ изъяли 81 телефон при попытке пронести их в колонии. За подобные правонарушения задержали 31 человека, 25 из них уже привлечены к ответственности.