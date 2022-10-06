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Происшествия
6 октября 2022  15:41
Павел Климчак

В казанскую колонию пытались провезти 19 телефонов в баллоне с пропаном

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Сотрудники УФСИН пресекли попытку провезти в казанскую колонию №2 19 сотовых телефонов и 9 сим-карт. Все это обнаружили в баллоне из-под пропана во время осмотра «ГАЗели», въезжавшей на территорию учреждения.

В УФСИН России по РТ началась проверка по этому случаю. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с начала этого года сотрудники УФСИН России по РТ изъяли 81 телефон при попытке пронести их в колонии. За подобные правонарушения задержали 31 человека, 25 из них уже привлечены к ответственности.

Фото: УФСИН России по РТ

 

#УФСИН #телефон
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