В казанскую больницу №7 каждый день с травмами из-за гололеда попадают до 18 человек

После появления гололеда на дорогах Казани нагрузка травматологов в городской больнице №7 увеличилась. Каждые сутки в их отделение с серьезными травмами попадают до 18 человек, сообщил травматолог-ортопед городской клинической больницы №7 Казани Булат Зиатдинов.

«В среднем за сутки в наше отделение поступает до 18 человек, это очень много. При этом травмы очень тяжелые, пациентов приходится экстренно оперировать, до ночи. Это колоссальная нагрузка на персонал», – отметил Зиатдинов.

Чаще всего, падая на льду, тяжелые травмы получают пожилые люди, особенно бабушки, которым не сидится дома, уточнил спикер. В числе травм, с которыми сталкиваются медики, – переломы бедра, позвоночника, голени, плеча. В некоторых случаях пациентам приходится проводить операции по замене сустава.

«В такую погоду лучше поберечь своих пожилых родственников. Привезти продукты самим или оформить доставку продуктов на дом. Ведь после травм и операции идет длительный период реабилитации, который может занимать несколько месяцев», – пояснил Зиатдинов.

Чтобы не поскользнуться, медик посоветовал выбирать нескользящую, удобную обувь, к примеру, горные ботинки. Если есть проблемы с координацией, можно воспользоваться лыжными палками. И, конечно же, не стоит бежать куда-то сломя голову, лучше передвигаться маленькими шагами по обработанной реагентами или песком поверхности.