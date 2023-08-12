В казанском зоопарке умер лев-долгожитель Инсар

Фото: телеграм-канал казанского зоопарка

В Казанском зооботсаду «Африка. Река Замбези» ушел из жизни лев-долгожитель Инсар. Об этом пресс-служба учреждения накануне вечером сообщила в своем телеграм-канале.

«Инсар — лев, которого можно смело назвать „сыном полка“, а точнее зооботсада. Ведь его растили и выхаживали коллективно <...> В дикой природе продолжительность жизни львов составляет 15 лет. Нашему Инсару в сентябре должно было исполниться 22 года», — отмечается в сообщении.

Сотрудники рассказывают, что их подопечный был с «человеческим» лицом и помнил всех, кто с ним работал. Светлана Курбашкина, заведующая отделом «Хищные», хорошо помнит, как маленький львенок жил у нее дома и имел привычку смотреть трансляции парадов и маршей.

Инсар успел пожить и в новой части зоопарка — «Африка. Река Замбези». За свою жизнь лев пять раз становился отцом и при этом пережил, как минимум, одного из своих сыновей — Цезаря из Самарского зоопарка.