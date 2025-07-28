В казанском зоопарке родились птенцы павлинов, «пернатых» показали на видео

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В казанском зоопарке у павлинов родились птенцы. Их сотрудники зооботсада нашли в гнезде. Еще трое «пушистых пернатых» вылупились в инкубаторе, сообщила пресс-служба местного зоопарка.

Отмечается, что у появившихся на свет маленьких павлинов еще нет характерной короны из перьев, еще пока короткие лапки, а также «малютки» имеют золотисто-коричневое оперение. Цвет станет темнее по мере взросления, уточнили сотрудники.

«Настоящая феерия красоты начнётся позже: к двум-трём годам молодые павлины обретут свою знаменитую красоту и шикарный хвост. Правда, такое счастье выпадает исключительно представителям сильного пола», - говорится в сообщении.

При этом пол птенцов пока определить трудно.

видео: телеграм-канал казанского зоопарка