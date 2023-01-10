В казанском зоопарке рассказали, как согревают африканских животных при сильных морозах

Обитатели казанского зооботсада на фоне сильных морозов, установившихся в республике, стали питаться более калорийно, греться в домиках и укрываться пледами. Прогулки в саванне отменены, а сами животные переселились в крытые павильоны «Реки Замбези», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В исторической части зоопарка в уличных вольерах остались алтайские маралы, пятнистый олень, овцы, бурая медведица, хищные птицы, харзы и другие животные, которые спокойно переносят холода. Однако они поменяли рацион питания – он стал дробным и калорийным.

Вольеры животных утеплили – так, для птиц включают инфракрасные лампы, а у копытных обитателей зооботсада есть домики-укрытия.

Африканские животные с наступлением холодов переехали в крытые вольеры и не выходят на прогулки в саванне. Когда холодно становится и во внутренних вольерах, гориллы и шимпанзе укрываются пледами.

Напомним, сегодня в Татарстане вновь, уже в третий раз с начала года, объявили штормовое предупреждение. Местами в республике столбики термометров опустятся до 40 градусов мороза.