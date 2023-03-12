В казанском зоопарке проснулся 21-летний бурый медведь

В казанском зооботсаду в первые дни весны из зимней спячки вышел бурый медведь Фома, которому уже 21 год. Сейчас он все чаще и дольше находится в уличном вольере и восстанавливает обычное питание, сообщает пресс-служба казанского зооботсада.

В первые дни после наступления более теплой погоды он начал показывать нос из своей «берлоги» (закрытого внутреннего вольера, выстланного соломой), и еще в полудреме, минут на 10-30 стал выходить на ежедневную прогулку, после которой вновь ложился спать.

«Сейчас мишка все чаще и дольше в уличном вольере наслаждается теплым весенним воздухом и общением с сотрудниками зоопарка», – сообщила пресс-служба зоопарка.

Пока медведь находится на специальной «диете» и есть только морковь, овощи и хлеб. Животную пищу будут вводить аккуратно, чтобы пищеварение бурого медведя начало правильно работать и запустилась перистальтика.

«Фома в отличной форме, весел, любознателен и бодр, а его мех чистый, густой и лоснящийся даже после зимней спячки», – добавили в зоопарке.