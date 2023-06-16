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В казанском зоопарке появился сад кактусов и тропических растений
Сотрудники ботанического отдела казанского зоопарка создали сад кактусов и тропических растений. Теперь посетители смогут увидеть юкки, алоэ, агаву, молочай и многие другие виды необычных для России насаждений, сообщает пресс-служба зоопарка.
«Это такой мексиканский садик, здесь представлены растения тропиков и субтропиков Американского континента и Африки, – рассказал завсекцией ботанического отдела Антон Шамсутдинов. – Сделан такой уголок, чтобы немного показать быт мексиканского континента, откуда и были завезены в свое время кактусы».
В зоопарке заверили, что новые зеленые обитатели «прекрасно чувствуют себя под летним казанским солнцем». Увидеть их можно на территории исторической части зооботсада.
Видео: пресс-служба казанского зоопарка
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