В казанском зоопарке появился сад кактусов и тропических растений

Сотрудники ботанического отдела казанского зоопарка создали сад кактусов и тропических растений. Теперь посетители смогут увидеть юкки, алоэ, агаву, молочай и многие другие виды необычных для России насаждений, сообщает пресс-служба зоопарка.

«Это такой мексиканский садик, здесь представлены растения тропиков и субтропиков Американского континента и Африки, – рассказал завсекцией ботанического отдела Антон Шамсутдинов. – Сделан такой уголок, чтобы немного показать быт мексиканского континента, откуда и были завезены в свое время кактусы».

В зоопарке заверили, что новые зеленые обитатели «прекрасно чувствуют себя под летним казанским солнцем». Увидеть их можно на территории исторической части зооботсада.

Видео: пресс-служба казанского зоопарка