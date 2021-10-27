В Казанском зоопарке появилась зебра из красноярского зооботсада

В Казанском зоопарке появилась зебра Чапмана (Equus quagga chapmani) из красноярского зооботсада по имени Вика. Животному всего восемь месяцев, и до весны оно будет жить в закрытом внутреннем вольере, недоступном для просмотра, сообщается на странице зоопарка в соцсети Instagram.

Теперь Вике «предстоит пройти карантин и переждать зиму в тепле». А уже весной жители и гости Казани смогут любоваться зеброй, гуляющей в саванне вместе с антилопами, другими зебрами, марабу и страусами.

В зоопарк планируется привезти еще двух зебр, а живущего пока в старой части зооботсада самца зебры по имени Ремик предполагается переселить в его новую часть, на территорию «Реки Замбези». «Пока малышка неполовозрелая, Ремик будет жить в соседнем вольере и общаться они будут только через перегородку», — уточнили в пресс-службе зоопарка.

«Вика очень контактная и ручная зебра, она с интересом общается с киперами и берет лакомства из рук», — добавили в пресс-службе зооботсада. И напомнили, что зебру Чапмана пока нельзя будет увидеть при посещении зоопарка. Впрочем, пресс-служба пообещала часто показывать ее в сториз и на самой странице в Instagram’е.

Зебра Чапмана — подвид бурчелловой, или саванной зебры (Equus quagga). Из саванны на северо-востоке Южной Африки эти животные расселились на территории Зимбабве, Ботсваны, Намибии и южной Анголы.