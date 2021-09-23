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Ру Тат
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23 сентября 2021  18:05

В казанском зоопарке поселились еще шесть фламинго из Сирии

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Фонд казанского зоопарка «Река Замбези» пополнился новыми животными – здесь поселились еще шесть розовых фламинго из Сирии. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте зоопарка.

«Шесть красавцев будут месяц находиться на карантине, а после их объединят с основной группой уже живущих у нас фламинго», – отмечается в публикации.

Ранее в августе из города Амман (Иордания) привезли 20 фламинго. Как и первая партия, шесть птиц молоды, однако у них уже заметен розовый оттенок, который с возрастом будет только усиливаться.

#река замбези #фламинго
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