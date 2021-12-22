В казанском «Зооцентре» появился первый собачий «детский сад» и карантинный блок

В Казани появился собачий «детский сад» — теплый и комфортный корпус для щенков на территории «Зооцентра». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Условия содержания животных в ходе масштабной реконструкции привели в соответствие с федеральным законодательством. Теперь малыши в возрасте от 4 месяцев содержатся отдельно от взрослых собак для безопасности. Появился новый карантинный блок, где в течение 10 дней содержатся отловленные безнадзорные собаки, а также площадка для выгула четвероногих.

Проблема безнадзорных животных — бич не только крупных мегаполисов, но и любого городского поселения, отметил мэр Казани Ильсур Метшин во время пресс-тура в приют.

«К сожалению, федеральное законодательство не решает все стоящие перед нами вопросы. В частности, закон никак не обозначает ответственность людей перед животными. Мы решаем проблему безнадзорных животных вместе с зоозащитниками. Теплый собачий „детский сад“ и карантинный блок — это наши первые шаги. В будущем планируем внести предложения в Госдуму в части изменения законодательства, регулирующего работу с безнадзорными животными», — подчеркнул глава города.

По словам директора «Зооцентра» Рустема Нуруллина, площадь корпуса для щенков составляет 160 кв.м, он состоит из 12 секций. В нем могут поселиться 200 щенков, на данный там порядка 30 малышей. «Щенки переселились в новый корпус только сегодня, у них еще стресс. Но они постепенно привыкают», — рассказал он мэру.

Ильсур Метшин осмотрел также новый карантинный блок площадью 235 кв.м, где первые 10 дней содержатся отловленные собаки. Через этот блок ежемесячно могут пройти 600 собак, благодаря этому общая пропускная способность приюта выросла до 1450 животных в месяц. В помещении теплые полы, вольеры, расположенные в два этажа.

На территории приюта также появилась площадка для выгула площадью 20 кв.м, рассчитанная на 10 собак.

«От горожан в мою приемную поступают разнополярные мнения. Если кого-то покусали, пишут: „Берите ружья, стреляйте“. Но это прямое нарушение не только закона, но и нравственных ценностей, которые нас и отличают от животных. Мы за гуманное отношение и хотим сделать все, чтобы Казань была городом без безнадзорных животных», – поделился Метшин.

В «Зооцентре» планируют построить еще один теплый корпус и большую манежную площадку. Частные инвестиции в модернизацию инфраструктуры приюта за все время составили 9 млн рублей.

В Казани также регулярно проводятся акции, где жители города знакомятся с собаками из приюта, а некоторые забирают питомцев себе. Более 30 собак уже обрели новый дом благодаря таким мероприятиям.