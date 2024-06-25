В Казанском зооботсаду впервые за долгое время вылупился птенец казарки

В исторической части Казанского зооботсада у пары канадских казарок впервые за долгое время вылупился птенец. Он появился на свет еще 7 мая, однако новость об этом была опубликована в телеграм-канале зоопарка только накануне.

Сейчас птенцу чуть больше полутора месяцев, все семейство проживает на озере в исторической части зооботсада.

В пресс-службе отметили, что казарки образуют долговечные пары. Заботливые родители вместе ухаживают за птенцом, кормят его и защищают. С момента появления яйца самец охранял территорию. Даже сейчас, когда птенец уже подрос, родители не подпускают к нему людей ближе чем на два метра.

«За 1,5 месяца он окреп, прибавил в весе и подрос. По словам сотрудников, птенец очень активен, любознателен, любит покушать, но особенно ему нравится тертая морковь, творог, гаммарус и комбикорм», — говорится в сообщении.

Родиной канадской казарки является Северная Америка. В России встретить этих птиц можно на островах Ладожского озера.