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В Казанском зооботсаду впервые за долгое время вылупился птенец казарки
В исторической части Казанского зооботсада у пары канадских казарок впервые за долгое время вылупился птенец. Он появился на свет еще 7 мая, однако новость об этом была опубликована в телеграм-канале зоопарка только накануне.
Сейчас птенцу чуть больше полутора месяцев, все семейство проживает на озере в исторической части зооботсада.
В пресс-службе отметили, что казарки образуют долговечные пары. Заботливые родители вместе ухаживают за птенцом, кормят его и защищают. С момента появления яйца самец охранял территорию. Даже сейчас, когда птенец уже подрос, родители не подпускают к нему людей ближе чем на два метра.
«За 1,5 месяца он окреп, прибавил в весе и подрос. По словам сотрудников, птенец очень активен, любознателен, любит покушать, но особенно ему нравится тертая морковь, творог, гаммарус и комбикорм», — говорится в сообщении.
Родиной канадской казарки является Северная Америка. В России встретить этих птиц можно на островах Ладожского озера.
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