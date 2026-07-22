В Казанском зооботсаду у пары гуанако родился детеныш

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

На исторической территории Казанского зооботсада у пары гуанако родился детеныш. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка в своем Телеграм-канале.

Пока «маленькое рыжее облачко», появившееся на свет 3 июля, неразлучно с родителями – отцом Лунтиком и матерью Лучей.

В связи с рождением малышки зооботсад объявил среди жителей Казани конкурс на ее имя – согласно семейной традиции, оно должно обязательно начинаться с буквы «л». Его итоги подведут 26 июля.

Гуанако (лат. Lama guanicoe) – млекопитающее рода лам семейства верблюдовых, предок одомашненной ламы. Его название происходит от wanaku, имени этого животного на языке индейцев кечуа.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казанском зооботсаду появилась белая полярная сова Герда, ее взяла под опеку премия «Глаголица».