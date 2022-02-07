В казанском зооботсаду родились три ягненка

Сразу три ягненка появились на свет сегодня в старой части казанского зооботсада. Малыши вместе с мамой чувствуют себя хорошо и находятся в теплом вольере.

«Трое ягнят родились сегодня днем, их пол пока не определен. Ягнята и мать чувствуют себя хорошо. Овцы у нас содержатся в открытом вольере, всего их около 30. Новорожденные содержатся в теплом отдельном помещении. Малыши питаются материнским молоком, обычно через полтора-два месяца они начинают сами пробовать сено», –рассказала сотрудница отдела «Копытные» казанского зооботсада Диана Щербакова.

Она отметила, что в старой части зооботсада осталось мало животных, поэтому она закрыта для посетителей на всю зиму. Кроме того, здесь предполагается провести реконструкцию.