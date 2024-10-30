В Казанском зооботсаду рассказали о новых обитателях

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Коллекцию Казанского зооботсада пополнили новые обитатели — 180 карпов кои. Об этом рассказали в телеграм-канале зоопарка.

«Из зоопарка „Лимпопо“ (Нижний Новгород – прим. Т-и) к нам прибыли 180 карпов кои. Ответственно заявляем, что в пути ни одна рыбка не пострадала, все прибыли в целости и сохранности», — говорится в сообщении.

После переселения карпы проходят адаптацию к новой среде — рву в павильоне «Слоновник».