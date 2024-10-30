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В Казанском зооботсаду рассказали о новых обитателях
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
Коллекцию Казанского зооботсада пополнили новые обитатели — 180 карпов кои. Об этом рассказали в телеграм-канале зоопарка.
«Из зоопарка „Лимпопо“ (Нижний Новгород – прим. Т-и) к нам прибыли 180 карпов кои. Ответственно заявляем, что в пути ни одна рыбка не пострадала, все прибыли в целости и сохранности», — говорится в сообщении.
После переселения карпы проходят адаптацию к новой среде — рву в павильоне «Слоновник».
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