В казанском зооботсаду появились новые обитатели – харзы

В исторической части казанского зооботсада появились новые обитатели – харзы, которых назвали Бруна и Дин. В столицу Татарстана их привезли 23 мая из новосибирского зоопарка, животные уже прошли карантин и освоились на новом месте жительства, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Самке Бруне 8 лет, а самец Дин на год младше ее. Специалисты, работающие с хищниками, отметили их высокую способность и желание обучаться командам, а также хороший аппетит.

Харзы – необычные хищники с мощными челюстями и крепкими когтями, которые еще известны как желтогрудые или уссурийские куницы. Благодаря ярко-желтому окрасу грудки животных видно издалека. Эти ловкие охотники способны прыгать на расстояние до 9 метров.