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В Казанском зооботсаду появились новые обитатели — грифовые цесарки
Посетители территории «Африка. Река Замбези» Казанского зооботсада теперь смогут увидеть грифовых цесарок. Об этом пресс-служба зооботсада сообщает на свой странице в социальной сети «ВКонтакте».
Птицы прибыли из зоопарка в Перми, после чего выдержали месячный карантин. Наблюдать их можно «в уличном дворике рядом с венценосными журавлями и кафрским вороном».
Грифовая цесарка (Acryllium vulturinum) — одна из птиц семейства цесарковые, единственный представитель своего рода. Самая крупная и ярко окрашенная изо всех цесарок: ее перья окрашены в блестящий кобальтово-синий, лиловый, черный и белый цвета. Своим названием птица обязана форме головы и шеи, которая напоминает голову грифа.
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