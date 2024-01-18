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В Казанском зооботсаду появились малые длиннохвостые шиншиллы — видео
В Казанский зооботсад завезли двух малых длиннохвостных шиншилл. Самка и самец привезены их Курского зоопарка.
Новым жителям исторической территории зооботсада по три года. Их домик расположен по соседству с буроголовыми тамаринами.
«Давайте познакомимся поближе с нашими новыми жителями. Шиншиллам три года. Их привезли из Курского зоопарка. Самец темно-серого окраса, самка — белоснежного», — говорится в телеграм-канале зооботсада.
Новых постояльцев кормят вялеными фруктами, травяными гранулами, свежими овощами и пророщенным зерном.
В заключение казанцам напомнили, что историческая часть зооботсада не принимает посетителей до весны.
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