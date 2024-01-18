В Казанском зооботсаду появились малые длиннохвостые шиншиллы — видео

В Казанский зооботсад завезли двух малых длиннохвостных шиншилл. Самка и самец привезены их Курского зоопарка.

Новым жителям исторической территории зооботсада по три года. Их домик расположен по соседству с буроголовыми тамаринами.

«Давайте познакомимся поближе с нашими новыми жителями. Шиншиллам три года. Их привезли из Курского зоопарка. Самец темно-серого окраса, самка — белоснежного», — говорится в телеграм-канале зооботсада.

Новых постояльцев кормят вялеными фруктами, травяными гранулами, свежими овощами и пророщенным зерном.

В заключение казанцам напомнили, что историческая часть зооботсада не принимает посетителей до весны.