В Казанском зооботсаду появилась капибара Паша из «Лимпопо»

Фото: Казанский зооботсад

В Казанском зооботсаду «Река Замбези» появился новый обитатель – четырехлетний самец капибары Паша. Животное привезли из нижегородского зоопарка «Лимпопо», сообщает официальный портал Казани.

По полученной информации, транспортировка прошла штатно, дорога заняла около шести часов. В пути киперы контролировали состояние капибары, предлагали привычный корм и обеспечивали доступ к воде. По данным специалистов, животное хорошо перенесло переезд без признаков стресса.

Пашу разместили в павильоне «Бегемот» – полуводному животному необходим постоянный доступ к воде. Для новосела оборудовали бассейн с комфортной температурой. Вольер построен по международным стандартам: крытая часть – 277 кв. м, уличный вольер – более 1000 кв. м. Комплекс включает бассейны с водопадами, систему фильтрации, душевую и ветблок.

Рацион капибары сформирован по рекомендациям Московского зоопарка и «Лимпопо». Кормление – три раза в день. Во внутреннем вольере с капибарой содержатся четыре египетские цапли, в бассейне живут рыбки. Бегемотиха Захарья пока занимает наружный вольер, но с наступлением холодов присоединится к ним.

Самец уже готов к созданию семьи, ему планируют подобрать пару. Посетители уже могут увидеть капибару, которая проходит период адаптации.

За первую половину 2026 года в зоопарке появился 51 детеныш. В июне коллекцию пополнили две азиатские слонихи – Сахар и Удача, переданные Президентом Лаоса. В 2025 году в Казань привезли пару амурских тигров Басура и Саяну. За полгода зооботсад посетили 270 тыс. гостей.