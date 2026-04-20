В Казанском зооботсаду открыли скульптуру панды в честь 10-летия сотрудничества с Чэнду

На территории Казанского зооботанического сада «Африка. Река Замбези» сегодня состоялась церемония открытия скульптуры большой панды. Мероприятие приурочено к десятилетию подписания Меморандума об установлении дружественного сотрудничества между Казанью и Чэнду (Китайская Народная Республика).

Дата 20 апреля была выбрана с учетом празднования Дня китайского языка, учрежденного ООН.

В церемонии приняли участие заместитель Генерального консула КНР в Казани господин Цао Лунцюань, директор Комитета по развитию туризма Казани Александр Шавлиашвили, начальник Управления культуры Исполкома города Алия Загидуллина и директор Казанского зооботсада Асия Гиззатуллина.

«Сегодня знаменательное событие – десятилетие со дня подписания меморандума о дружественном сотрудничестве между Казанью и Чэнду. Панда – это дружественный жест, олицетворяющий наше партнерство. Место для установки скульптуры выбрано в зооботсаду не случайно. У нас большие планы по реконструкции учреждения, и мы будем взаимодействовать с китайскими партнерами, в том числе по вопросу возможного появления в будущем живой панды», – заявил Шавлиашвили.

Скульптура является официальным подарком города Чэнду и установлена в знак дружественных связей между городами. Имя «Аю» было выбрано по итогам народного голосования. В переводе с татарского языка слово означает «медведь».

«Подарок в виде скульптуры панды отражает глубокую дружбу между Чэнду и Казанью. Я желаю, чтобы дружеские связи становились только крепче и открывали новые страницы сотрудничества между двумя городами», – отметил заместитель Генерального консула КНР в Казани господин Цао Лунцюань.

Также в рамках церемонии было зачитано приветствие от имени вице-мэра Народного правительства города. В обращении была выражена благодарность мэрии Казани и Генеральному консульству КНР за поддержку двустороннего сотрудничества, а также переданы пожелания жителям города.

После официальной части на скульптуру была надета тюбетейка. «Теперь это наш новый друг. Приходите к нам. Мы готовим новые интересные программы. Спасибо за такой дружественный шаг в нашу сторону», – прокомментировала появление нового объекта Асия Гиззатуллина.

Для гостей мероприятия были организованы творческие выступления: дуэт «Две Софии» исполнил авторскую аранжировку китайской народной песни «Ночь в Улан-Баторе», также прозвучали стихи на китайском языке. На мероприятии прошли интерактивная викторина от Генерального консульства КНР, детский мастер-класс и аквагрим.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Меморандум об установлении дружественного сотрудничества между Казанью и Чэнду подписан 13 ноября 2015 года. Документ предусматривает взаимодействие в сферах культуры, образования, туризма и экономики. Чэнду является мировым центром сохранения и изучения большой панды. Панда имеет статус национального символа Китая, олицетворяющего миролюбие и гармонию с природой.