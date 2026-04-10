В Казанском зооботсаду объявили конкурс имен для двух валлийских козлят

В Казанском зооботсаду у валлийских коз Бонни и Тихона родились два малыша. Теперь учреждение объявило конкурс на лучшие имена для детенышей.

Козлята появились на свет 22 марта. Сейчас они «полны энергии, с любопытством познают мир и, конечно, с удовольствием пьют мамино молоко», отмечает пресс-служба зоопарка.

Бонни и Тихон обитают в исторической части Казанского зооботсада. В прошлом году у них родились две самки, а в этом – самец и самка.

Оставлять свои варианты имен для детенышей можно в комментариях к посту, размещенному в канале зооботсада в мессенджере MAX.