Общество 10 апреля 2026 18:47

В Казанском зооботсаду объявили конкурс имен для двух валлийских козлят

Фото: пресс-служба Казанского зооботсада

В Казанском зооботсаду у валлийских коз Бонни и Тихона родились два малыша. Теперь учреждение объявило конкурс на лучшие имена для детенышей.

Козлята появились на свет 22 марта. Сейчас они «полны энергии, с любопытством познают мир и, конечно, с удовольствием пьют мамино молоко», отмечает пресс-служба зоопарка.

Бонни и Тихон обитают в исторической части Казанского зооботсада. В прошлом году у них родились две самки, а в этом – самец и самка.

Оставлять свои варианты имен для детенышей можно в комментариях к посту, размещенному в канале зооботсада в мессенджере MAX.

Путин объявил пасхальное перемирие с 11 по 12 апреля

9 апреля 2026
ТПП РТ и муниципалитеты юго-востока Татарстана подписали соглашения о сотрудничестве

9 апреля 2026
